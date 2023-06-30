Оставьте пучок лаврового листа в кухне на ночь — утром не поверите своим глазам

Лавровый лист можно использовать не только в качестве пряной добавки к разным блюдам. Но и как средство для отпугивания некоторых насекомых.

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Например, если держать на кухонном столе пучок этой приправы, то можно легко избавиться от тараканов.

Дело в том, что листья лавра содержат эфирные масла, запах которых раздражает нервную систему вредителя. К тому же, специя обладает сильными антисептическими свойствами, и это тоже нравится не всем.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что тараканы стараются держаться от популярной пряности как можно дальше. Ведь она для них страшнее яда.

Источник: vnimanie.pro