Солнечная погода отменяется: ливни и сильный ветер ожидаются в этих местах

Дожди. Фото: Global Look Press 

Эти регионы столкнутся с циклоном.

Стало известно, в каких регионах погода резко испортится.

Оказалось, что не только жара ждет россиян в ближайшее время.

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Гидрометцентр заявил, что на территории Урала будет господствовать мощный циклон.

«Ожидаются местами кратковременные дожди с грозами и градом, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с», – процитировали синоптиков в meteoinfo.ru.

Помимо Свердловской области, Пермского края и Челябинской области, дожди пройдут и на Алтае. 

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