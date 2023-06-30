Солнечная погода отменяется: ливни и сильный ветер ожидаются в этих местах

Стало известно, в каких регионах погода резко испортится.

Оказалось, что не только жара ждет россиян в ближайшее время.

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Гидрометцентр заявил, что на территории Урала будет господствовать мощный циклон.