Это поможет выбрать спелую черешню: эксперты рассказали лайфхак

Черешня. Фото: Global Look Press

Эти методы помогут найти лучшую черешню.

Стало известно, как выбирать черешню.

Чтобы не ошибиться при поиске сладкой ягоды, стоит воспользоваться этими лайфхаками.

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Во-первых, у черешни должна быть плодоножка. Так как это предотвратит попадание грязи и микробов в ягоду. Хорошая черешня обычно имеет зеленую и эластичную плодоножку, а не сухую.

Во-вторых, сама ягода должна быть с блестящей кожей, без трещин и вмятин. А мякоть должна быть плотной и упругой. Матовая кожа может указывать на то, что ягода сорвана уже давно.

Согласно экспертам из Роспотребнадзора, самые полезные и сладкие ягоды черешни можно приобрести с конца июня по середину июля. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты назвали овощ, цены на который выросли за последнее время.

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