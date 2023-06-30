Это поможет выбрать спелую черешню: эксперты рассказали лайфхак

Во-вторых, сама ягода должна быть с блестящей кожей, без трещин и вмятин. А мякоть должна быть плотной и упругой. Матовая кожа может указывать на то, что ягода сорвана уже давно.

Согласно экспертам из Роспотребнадзора, самые полезные и сладкие ягоды черешни можно приобрести с конца июня по середину июля. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты назвали овощ, цены на который выросли за последнее время.