Муравьи переедут в лес: просто опрыскайте их жилище этим раствором — соберут вещи за час

Бывалые дачники ни за что не потерпят на своей территории муравьев. Потому что они точно знают, что такое соседство не приведет ни к чему хорошему.

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Во-первых, эти трудолюбивые букашки любят перекусить ягодами и сладкими бутонами некоторых цветов. А во-вторых, они непременно притащат за собой тлю, которая тоже не прочь полакомиться культурными растениями.

Чтобы избавиться от муравьев, нужно купить специальное средство. А можно поступить более гуманно и прогнать вредителей с помощью самодельного состава.

Для его приготовления необходимо смешать 1 чайную ложку соды, 3 измельченные таблетки активированного угля и 2 литра воды.

Получившееся средство рекомендуется довести до однородного состояния с помощью блендера, развести водой в соотношении 1:5 и вылить прямо на муравейник.

Насекомым очень не понравится такое обращение, поэтому они поспешат покинуть вашу территорию как можно быстрее.

Источник: YouTube-канал come cucinare