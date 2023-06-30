Сад зацветет, если вы оставите этот мусор

Сад. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к этому совету.

Опытные дачники рассказали, почему не стоит выбрасывать органический мусор.

К слову, листья томатов можно использовать как органическое удобрение. Их можно смешать с землей. Это поспособствует обогащению почвы полезными веществами.

Еще одним полезным отходом являются остатки фруктов. Очень важно правильно разложить эти отходы, чтобы они быстро разлагались и обогащали почву.

Также можно использовать траву и листья как органическое удобрение. Они быстро разлагаются, улучшают почву и способствуют росту растений.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Не следует выбрасывать золу от дров и угля. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также