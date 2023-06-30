Сад зацветет, если вы оставите этот мусор

Опытные дачники рассказали, почему не стоит выбрасывать органический мусор.
К слову, листья томатов можно использовать как органическое удобрение. Их можно смешать с землей. Это поспособствует обогащению почвы полезными веществами.
Еще одним полезным отходом являются остатки фруктов. Очень важно правильно разложить эти отходы, чтобы они быстро разлагались и обогащали почву.
Также можно использовать траву и листья как органическое удобрение. Они быстро разлагаются, улучшают почву и способствуют росту растений.
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Не следует выбрасывать золу от дров и угля. Об этом рассказали в belnovosti.by.