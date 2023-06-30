Катастрофы не избежать? Сколько будет стоить доллар в ближайшее время — спекулянты скажут свое слово

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики озвучили пределы, в которых будет торговаться доллар.

Рубль последние несколько недель неуклонно дешевел, обновляя годовые максимумы. Всех сейчас волнует, что будет дальше с национальной валютой.

Финансовые аналитики сходятся на том, что катастрофы удастся избежать. Но вот укрепиться достаточно сильно рублю больше не удастся. 

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что спекулянты в ближайшие дни могут протестировать уровни 88-90 рублей за доллар во время валютных торгов.

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Некая стабилизация курса доллара к рублю ожидается лишь к концу июля. По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, курс может к концу июля постепенно вернуться к 82-84 рублям за доллар, 90-92 рублям за евро и 11,4-11,8 рубля за юань. Бахтин связывает стабилизацию на валютном рынке с геополитической ситуацией в мире.

По материалам 1prime.ru

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