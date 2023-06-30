Женщины должны выкинуть эти пять растений — тогда получится обрести счастье

Растения. Фото: Global Look Press 

Эзотерики дали совет всем девушкам.

Стало известно, какие цветы лучше не оставлять девушкам, чтобы не потерять «женское счастье».

Благополучие в доме, любимый муж и счастливое материнство – то, о чем мечтают многие женщины. Чтобы не спугнуть все это, эзотерики советуют убрать из дома пять растений.

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Во-первых, забудьте про орхидеи. Несмотря на свои красивые бутоны, этот цветок опасен для женщины. Эзотерики утверждают, что этот цветок высасывает энергию.

Во-вторых, не рекомендуется разводить у себя плющ. Он негативно влияет на карьеру и личную жизнь.

В-третьих, фиалка может отпугнуть мужчин из вашего очага.

В-четвертых и в-пятых, диффенбахии и монстеры могут вызвать разлад в парах. Об этом рассказали в womanhit.ru.

Напомним, ранее стало известно, как спасти розы.

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