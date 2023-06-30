Кабачки попрут как ненормальные: поможет особая вода — дел на 15 минут

Кабачки хорошо растут даже без особого ухода. А если их подкормить пару раз за сезон, то результаты вас очень удивят.

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Удобрение для этой культуры можно приготовить своими силами. Все ингредиенты копеечные. И процесс не займет много времени.

Вам потребуется взять 10 литров воды и растворить в ней 500 миллилитров молока любой жирности, 35 капель йода и 0,5 ложки борной кислоты.

Готовым составом нужно опрыскать листья растений. За лето необходимо провести не более двух подкормок. Если сделать все по инструкции, то урожай придется вывозить на грузовике.

Источник: tut-news.ru