Попробуйте помыть голову с колой – необычный уход для вашей шевелюры

Стало известно, почему вам стоит вымыть голову колой.

Если вы никогда не использовали газированную сладкую воду в качестве средства ухода за волосами, то вам стоит купить бутылочку колы. Потому что эта жидкость может придать объем волосам, особенно очень жидким.

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Высокий уровень кислотности в коле заставляет волосяные чешуйки закрываться, что делает шевелюру более блестящей. Кроме того, мыть голову этим средством может быть полезно для сухой кожи головы. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.