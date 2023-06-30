Как убрать с ковра и дивана запах кошачьей мочи: нужна сода и аптечное средство

Избавиться от запаха кошачьих меток очень трудно. Даже линолеум и ламинат не всегда удается отмыть. А если животное помочилось на ковер или на мягкую мебель, то вывести вонь становится еще сложнее. Но все-таки способ есть.

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Опытные владельцы котиков говорят, что проблему можно решить с помощью соды и перекиси водорода. Для этого необходимо нанести гидрокарбонат натрия на проблемное место, полить его 3% раствором аптечного средства и оставить на 10 часов.

Когда время пройдет, смесь соды и перекиси можно будет убрать с помощью влажного куска ткани. Вы удивитесь: от запаха не останется никакого следа.

Источник: mvideo.ru