Три способа удержать аромат на себе — советы экспертов

Духи. Фото: Global Look Press 

Узнайте, как продлить на себе звучание любимого аромата.

Стало известно, как сохранить на долгое время аромат на теле.

Эксперты посоветовали использовать три способа увеличения время носки парфюма.

Во-первых, лучше наносить духи на увлажненную кожу. Если кожа обезвоженная и сухая, то парфюм просто «не зацепится» за нее.

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Во-вторых, нужно «одеваться» в свой парфюм еще в ванной. Это означает, что лучше пользоваться одним брендом. Парфюм и шампунь с гелем для душа должны сочетаться. Ароматы очищающих средств, которыми пользуются в ванной, – основа для духов.

В-третьих, важно правильно наносить парфюм. Не стоит растирать парфюм между двумя запястьями или создавать облако из аромата вокруг себя. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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