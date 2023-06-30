Три способа удержать аромат на себе — советы экспертов

Стало известно, как сохранить на долгое время аромат на теле.

Эксперты посоветовали использовать три способа увеличения время носки парфюма.

Во-первых, лучше наносить духи на увлажненную кожу. Если кожа обезвоженная и сухая, то парфюм просто «не зацепится» за нее.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-вторых, нужно «одеваться» в свой парфюм еще в ванной. Это означает, что лучше пользоваться одним брендом. Парфюм и шампунь с гелем для душа должны сочетаться. Ароматы очищающих средств, которыми пользуются в ванной, – основа для духов.