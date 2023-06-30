Вырастут один к одному, сладкие, хрустящие: как сделать суперподкормку для огурцов — ингредиенты есть на каждой кухне

Рецепт этой подкормки хорош для огурчиков, которые выращиваются в контейнерах на подоконниках. Благодаря внесению такого удобрения, приготовленного из ингредиентов, имеющихся на кухне, огурцы дадут хороший урожай, будут хрустящими и сладкими на вкус.
Блогер Ирина Корсакова, специализирующаяся на садовой тематике, порекомендовала приготовить подкормку из луковой шелухи, банановой кожуры и молока низкой жирности. Все смешивается в пропорции одна столовая ложка на литр воды.
«Подкормки по листу будут давать питание и создавать нужную влажность», — уточнила Ирина Корсакова.
По материалам vnimanie.pro