Вырастут один к одному, сладкие, хрустящие: как сделать суперподкормку для огурцов — ингредиенты есть на каждой кухне

Огурчики в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет добиться высоких урожаев.

Рецепт этой подкормки хорош для огурчиков, которые выращиваются в контейнерах на подоконниках. Благодаря внесению такого удобрения, приготовленного из ингредиентов, имеющихся на кухне, огурцы дадут хороший урожай, будут хрустящими и сладкими на вкус.

Блогер Ирина Корсакова, специализирующаяся на садовой тематике, порекомендовала приготовить подкормку из луковой шелухи, банановой кожуры и молока низкой жирности. Все смешивается в пропорции одна столовая ложка на литр воды.

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«Подкормки по листу будут давать питание и создавать нужную влажность», — уточнила Ирина Корсакова.

По материалам vnimanie.pro

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