Вырастут один к одному, сладкие, хрустящие: как сделать суперподкормку для огурцов — ингредиенты есть на каждой кухне

Рецепт этой подкормки хорош для огурчиков, которые выращиваются в контейнерах на подоконниках. Благодаря внесению такого удобрения, приготовленного из ингредиентов, имеющихся на кухне, огурцы дадут хороший урожай, будут хрустящими и сладкими на вкус.

Блогер Ирина Корсакова, специализирующаяся на садовой тематике, порекомендовала приготовить подкормку из луковой шелухи, банановой кожуры и молока низкой жирности. Все смешивается в пропорции одна столовая ложка на литр воды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».