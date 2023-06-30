Малоимущим помогут просроченными продуктами, а выиграют от этого супермаркеты — комментарий эксперта

Не так давно стало известно о том, что депутаты Государственной думы подготовили новый законопроект. Если его утвердят, то магазинам разрешат отдавать просроченную еду нуждающимся, а не утилизировать ее, как это делается сейчас.

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Инициатива полезная, но не все россияне восприняли ее радостно. Некоторые считают, что такой закон может привести к повышению цен. Так как особо хитрые граждане будут ждать окончания срока годности, чтобы получить продукты даром.

Руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Писарева решила развеять эти опасения. По мнению специалиста, стоимость продуктов должна остаться на прежнем уровне. Это объясняется тем, что «просрочку» будут раздавать только малоимущим. При этом торговые сети тоже выиграют, так как им не нужно будет платить НДС на такие товары.

Источник: vnimanie.pro