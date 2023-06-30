Приготовьтесь: владельцев карт «Мир» предупредили о важном — что происходит

Стало известно, что карты «Мир» начали полноценно использовать банки Венесуэлы. Эксперты считают, что это хороший знак для национальной системы платежных карт, сокращенно - НСПК.

Не исключено, что примеру Венесуэлы последуют и другие страны Южной Америки, которые заинтересованы в развитии и использовании независимых от западных стран платежных систем.

А пока, как минимум, тем, кто планирует поездку в Венесуэлу, можно приготовиться к хорошему.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».