Приготовьтесь: владельцев карт «Мир» предупредили о важном — что происходит

Стало известно, что карты «Мир» начали полноценно использовать банки Венесуэлы. Эксперты считают, что это хороший знак для национальной системы платежных карт, сокращенно - НСПК.
Не исключено, что примеру Венесуэлы последуют и другие страны Южной Америки, которые заинтересованы в развитии и использовании независимых от западных стран платежных систем.
А пока, как минимум, тем, кто планирует поездку в Венесуэлу, можно приготовиться к хорошему.
«Для российских граждан использование системы «Мир» в Венесуэле – это первый положительный звонок в части распространения НСПК вне территории РФ. Начало работы в Венесуэле может также помочь НСПК получить распространение в Южной Америке. Но нельзя забывать, что на потенциальных партнеров в будущем может оказываться давление, как уже было, например, с другими странами, где планировался запуск», - прокомментировал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
По материалам vnimanie.pro.