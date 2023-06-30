Приготовьтесь: владельцев карт «Мир» предупредили о важном — что происходит

Карта «Мир». Фото: Global Look Press

Национальная система платежных карт расширила свою географию.

Стало известно, что карты «Мир» начали полноценно использовать банки Венесуэлы. Эксперты считают, что это хороший знак для национальной системы платежных карт, сокращенно - НСПК.

Не исключено, что примеру Венесуэлы последуют и другие страны Южной Америки, которые заинтересованы в развитии и использовании независимых от западных стран платежных систем.

А пока, как минимум, тем, кто планирует поездку в Венесуэлу, можно приготовиться к хорошему.

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«Для российских граждан использование системы «Мир» в Венесуэле – это первый положительный звонок в части распространения НСПК вне территории РФ. Начало работы в Венесуэле может также помочь НСПК получить распространение в Южной Америке. Но нельзя забывать, что на потенциальных партнеров в будущем может оказываться давление, как уже было, например, с другими странами, где планировался запуск», - прокомментировал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

По материалам vnimanie.pro.

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