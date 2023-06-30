Положите это в духовку на ночь: грязь отвалится сама — останется только смахнуть

Чтобы отмыть духовку от многолетнего нагара и прочих загрязнений, больше не нужно ничего тереть. Опытные хозяйки рассказали о том, что техника засияет, как в день покупки, если воспользоваться нашатырным спиртом.

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Рецепт прост. Налейте аптечное средство в кружку: посудина должна быть заполнена до середины. Поставьте ее в духовку, закройте дверцу техники и отправляйтесь спать.

За ночь случится невероятное. Все загрязнения размягчатся и отвалятся сами. Вам останется только взять влажную тряпку и протереть стенки печи от остатков нагара.

Источник: sovetchiki.org