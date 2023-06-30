Новая «черная пятница»: курс доллара поднялся до исторического максимума — таких цифр вы еще не видели

Курс рубля в последние дни июня показывал исторические максимумы, которых не было уже год - с марта 2022.

Эта пятница практически стала «черной» для национальной валюты. Курс доллара во время торгов на Московской валютной бирже подскакивал до невиданных ранее значений. Таких цифр вы не видели уже год.

Доллар поднимался выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

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