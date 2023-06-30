Эксперты назвали три прически, которые спасут в жару

Стало известно, какие прически идеально подойдут на лето 2023.

Три способа укладки волос помогут оставаться эффектной даже при температуре больше 25 градусов.

Во-первых, подойдет гладкий низкий хвост. Он красиво смотрится на любой длине волос и для любого случая. Для идеального хвоста используйте тонкую резинку и средства для сильной фиксации.

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Во-вторых, обратите внимание на мокрый эффект. Стиль «русалки» летом как никогда актуален, волосы должны выглядеть так, будто вы только что вышли из воды. Для ее создания подойдут специальные средства для мокрой укладки с сильной фиксацией.