Как смешать ядреный состав против колорадского жука: вредитель поперхнется и тут же рухнет вниз

Если на ваш огород напали колорадские жуки, то срочно отправляйтесь в магазин за уксусом и горчичным порошком. Вы можете удивиться, но именно этих продуктов вредитель боится, как огня.

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Чтобы приготовить эффективный состав против полосатого пожирателя картошки и его личинок, нужно смешать 10 литров воды, пакетик горчицы и 100 миллилитров уксуса 9%. На этом все!

Готовое средство следует перелить в емкость с пульверизатором и обильно распылить на картофельные кусты. Результат будет мгновенным: жуки начнут падать как подкошенные.

В процессе обработки не забывайте о своем здоровье. Обязательно наденьте маску перед тем, как приступить к опрыскиванию.

Источник: издание belnovosti.by