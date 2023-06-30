Прямые рейсы до Шпицбергена – скоро путешествия станут доступнее

Путешествия. Фото: Global Look Press 

Россиян обрадовали новым решением, связанным с отдыхом.

Стало известно, что у россиян появится возможность получить доступ к прямым рейсам до Шпицбергена.

Центр арктического туризма «Грумант» объявил о своем намерении сделать этот норвежский архипелаг более доступным для российских путешественников.

Туроператор «Радуга Севера» поддерживает инициативу о запуске прямых авиарейсов до Шпицбергена.

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Планируется, что прямые рейсы будут осуществляться из Мурманска. Это упростит путешествие для туристов. Так как не потребуется оформление шенгенской визы. Об этом рассказали в ria.ru.

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