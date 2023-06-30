Нанесите на сковороду эту копеечную смесь: нагар сойдет пластами — 30 минут

У многих хозяек лежат без дела старые сковородки. Выбросить их рука не поднимается, а пользоваться такой посудой нельзя из-за внушительного слоя нагара. Если у вас тоже имеется подобный запас, то можете смело его доставать.

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Об этом мало кто знает, но избавиться от застарелого горелого жира можно с помощью копеечного состава из пищевой соды, уксуса и любого средства для мытья посуды. Ингредиенты следует смешать в таких пропорциях, чтобы получилась пастообразная масса.

Готовое средство нужно нанести толстым слоем на все загрязненные места и прикрыть их одноразовыми полотенцами. Спустя полчаса бумагу необходимо будет убрать. После этих манипуляций вам останется только смыть ошметки нагара проточной водой.

Источник: издание belnovosti.by