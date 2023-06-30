Температура выше нормы: в каких регионах России скоро начнется невыносимая жара

Стало известно, в каких регионах ожидается жара.

Синоптики рассказали, что жителям Магаданской области предстоит ощутить температуру выше нормы. К слову, высокие температуры будут не только в этой местности.

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