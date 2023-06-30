Температура выше нормы: в каких регионах России скоро начнется невыносимая жара

Стало известно, в каких регионах ожидается жара.
Синоптики рассказали, что жителям Магаданской области предстоит ощутить температуру выше нормы. К слову, высокие температуры будут не только в этой местности.
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«По 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6–11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать плюс 28–35 градусов. Очень жарко будет и в Якутии, где будет до плюс 33–35 градусов в этот же период», — отметили в tass.ru.
Напомним, ранее синоптики предупредили об аномальной погоде.