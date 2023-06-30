Не забудьте полить свеклу этим составом: будет сладкой — действуйте в июле

Фото: freepik.com/freepik

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Некоторые дачники думают, что вкус свеклы зависит только от сорта культуры. Но это не совсем так. Иногда даже самые сладкие виды могут вырасти совершенно пресными. 

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Причина этой неприятности кроется в нехватке некоторых питательных элементов. Все просто: без правильных подкормок ни один сорт не сможет раскрыть весь свой потенциал.

Чтобы урожай свеклы порадовал вас своими вкусовыми качествами, нужно подпитать почву калием, и фосфором. Сделать это следует в июле, так как именно в этом месяце формируется корнеплод.

Чтобы приготовить эффективное удобрение, вам потребуется приготовить состав из золы и воды. Возьмите на 10 литров жидкости 1 стакан древесных остатков, тщательно все перемешайте и полейте готовым средством каждый корешок.

Если все сделать правильно, то овощи станут слаще и будут храниться дольше обычного.

Источник: издание belnovosti.by

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