«Чтобы внимание привлекалось»: эти украшения летом 2023 будут самыми востребованными

Стало известно, какой аксессуар можно и нужно надевать этим летом.

Оказалось, главное — акцент на вашей самой привлекательной области. Например, обладательницам длинной шеи стоит надеть массивные серьги или чокер.

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«Мы делаем акцент на том месте, к которому хотим привлечь внимание. Если у вас красивая шея, то можно надеть какие-то интересные серьги. Если руки, то кольцо, если запястья, то часы. Если один аксессуар, то это акцент в образе, соответственно мы его ставим там, где мы хотим, чтобы внимание привлекалось», — сообщили в vnimanie.pro.