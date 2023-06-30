У огурцов появились первые зеленцы — угостите этим чудо-раствором: завалят урожаем

В начале июля у огурцов, как правило, начинают появляться первые зеленцы. И в этот период особенно серьезно нужно отнестись к удобрению.

Опытные дачники заявляют, что в начале месяца ни в коем случае нельзя использовать удобрения на основе помета или навоза.

Любимый многими нашатырный спирт тоже не подойдет. Это приведет к жированию растений, а также к болезням.

Лучшие подкормки — травяные настои. Они уберут желтизну с листьев и отпугнут вредителей.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».