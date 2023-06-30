Как остановить процесс увядания лукового пера: никаких желтых кончиков — 1 подкормка

На ухудшение состояния лукового пера могут влиять вредные насекомые, неправильный полив и недостаток питательных веществ.

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Если вы исключили 2 первых пункта, то дело точно в подкормке. Поэтому, чтобы остановить процесс преждевременного увядания, необходимо подпитать почву правильным удобрением.

Приготовить полезный состав можно даже в домашних условиях. Для этого вам потребуется размешать в 10 литрах воды 1 стакан коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Когда жидкость станет однородной, ее нужно будет убрать под навес и настоять в течение 2 суток.

Эта подкормка позволит быстро восполнить нехватку азота. Будьте уверены: лук оценит угощение и тут же перестанет чахнуть.

Источник: tut-news.ru