Взрывной рост! Картошка зацвела — угостите ее настойкой: овощи попрут как на дрожжах

Если у вас на огороде зацвела картошка — цветочки надо обязательно оторвать, чтобы питательные вещества поступали только туда, куда нужно. В противном случае, цветы будут все забирать на себя.

Также надо картофель подкормить. Возьмите бочку в 200 литров и загрузите туда три ведра сорных трав и 5 пачек сухих дрожжей. Залейте водой.

Дайте постоять одну неделю, а затем добавьте в бочку 5 столовых ложек концентрата гумата калия.

Полученным раствором подкормите картофель. Растения получат необходимые вещества и одарят вас отличным урожаем.

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