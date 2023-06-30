Огурцы цветут, а завязей нет? Просто сделайте это, и плодов будет море — бесплатный способ

Если вы ломаете голову над тем, почему огурцы цветут, а завязей почти нет, то срочно прочтите эту инструкцию. Бывалые дачники плохого не посоветуют. Сделайте все в точности, и овощей будет море.

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Чтобы ускорить процесс образования завязей, рекомендуется сорвать самый первый огурчик сразу после его появления. Ни в коем случае не ждите, пока он подрастет. Иначе плодоношение будет на паузе до тех пор, пока не созреет ранний овощ.

Только избавив растение от первого плода, можно простимулировать лиану на быстрое появление новых завязей.

Источник: izvmor.ru