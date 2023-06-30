На каких пляжах Черного моря сейчас опасно купаться — можно подцепить холеру

Экологи заявили, что после разрушения гидроэлектростанции, в некоторых местах Черного моря действительно опасно купаться — можно даже подцепить холеру. Особенно вода сейчас загрязнена у побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии.

«Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Черном море, что нашим краснодарским курортам бояться не стоит», — заявил эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.

По его словам, в Одесской области вода уже сейчас начала зеленеть.

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