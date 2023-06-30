Темная тема: «Одноклассники» ввели возможность затемнить сайт

Оранжевая социальная сеть «Одноклассники» может потемнеть. Популярный сайт ввел для пользователей темную тему.

Включить ее можно в выпадающем меню под аватаркой или в настройках профиля. Темная тема стала доступна на всех платформах: в приложениях «ОК» на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях социальной сети.

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Пользователи также могут настроить интерфейс соцсети так, чтобы он затемнялся согласно установленному расписанию в настройках, передает ТАСС.