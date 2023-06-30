Как помочь помидорам пережить холодные ночи — две хитрости

Помидоры не любят резких температурных перепадов и излишней влаги. А когда на долю растений выпадает сразу два этих испытания, они могут их не перенести.

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Во многих областях нашей страны прохладные ночи возможны даже в июле. Поэтому опытные дачники уже давно научились справляться с подобными ситуациями. Им помогают две хитрости. Применяйте их в своем огороде, и вы тоже забудете о проблемах с томатами.

В первую очередь помидорные грядки необходимо защитить от чрезмерного увлажнения. Если по прогнозу погоды ожидаются ливни, то обязательно соорудите над посадками навес. В противном случае корни растений могут загнить.

Второй момент, который вы можете контролировать, — это подвязка кустов. Используйте любой способ. Главное — не затягивайте, ведь эта процедура является отличной профилактикой болезней, а также защищает от вредителей.

Если следовать этим советам, то посадки станут более устойчивыми и отлично переживут холодные ночи.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай».