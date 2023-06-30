Поликлиники, налоги и выплаты: какие изменения ждут россиян с 1 июля 2023 года

Фото: freepik.com

Перечисляем.

С субботы, 1 июля, в России произойдут ряд изменений, о которых вам лучше узнать сейчас.

  • В поликлиниках появятся психологи и сексологи.
  • Пенсионеры смогут подтвердить личность на «Госуслугах» для получения пенсии.
  • Введение акциза на сахаросодержащие напитки — 7₽ за литр.
  • Лекарства для тяжелобольных детей больше не облагаются налогами.
  • Пострадавшим в результате аварий на производстве или из-за профессиональных заболеваний будут начислять соцвыплаты только на карты «Мир».
  • Начинает работать информационный банк данных экстремистских материалов.
  • Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги».

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