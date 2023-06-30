Поликлиники, налоги и выплаты: какие изменения ждут россиян с 1 июля 2023 года

С субботы, 1 июля, в России произойдут ряд изменений, о которых вам лучше узнать сейчас.
- В поликлиниках появятся психологи и сексологи.
- Пенсионеры смогут подтвердить личность на «Госуслугах» для получения пенсии.
- Введение акциза на сахаросодержащие напитки — 7₽ за литр.
- Лекарства для тяжелобольных детей больше не облагаются налогами.
- Пострадавшим в результате аварий на производстве или из-за профессиональных заболеваний будут начислять соцвыплаты только на карты «Мир».
- Начинает работать информационный банк данных экстремистских материалов.
- Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».