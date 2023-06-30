Поликлиники, налоги и выплаты: какие изменения ждут россиян с 1 июля 2023 года

С субботы, 1 июля, в России произойдут ряд изменений, о которых вам лучше узнать сейчас.

В поликлиниках появятся психологи и сексологи.

Пенсионеры смогут подтвердить личность на «Госуслугах» для получения пенсии.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки — 7₽ за литр.

Лекарства для тяжелобольных детей больше не облагаются налогами.

Пострадавшим в результате аварий на производстве или из-за профессиональных заболеваний будут начислять соцвыплаты только на карты «Мир».

Начинает работать информационный банк данных экстремистских материалов.

Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги».

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