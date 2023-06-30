Чеснок вырастет с кулак: исключите в июле эту подкормку — погубите

Опытные садоводы сделали важное заявление! Если вы хотите вырастить крупный и вкусный чеснок — исключите в июле азотные удобрения. Дело в том, что такие подкормки могут спровоцировать болезни. А оно вам надо? Нет.

Во втором месяце лета идеально удобрять чеснок калийными средствами, за исключением хлористого калия. Самый лучший вариант — сернокислый калий.

Возьмите 20 граммов средства и разведите в 10 литрах воды. Полейте чеснок. Урожай будет добротным.

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