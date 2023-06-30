Путешественникам на заметку: с 1 июля восстанавливается прямое авиасообщение между Россией и Кубой

С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение РФ с Кубой. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией «Россия».

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, развитие авиасообщения нашей страны с другими государствами идет вопреки западным санкциям.

«Убеждены, что данное решение, принятое в духе отношений стратегического партнерства, еще больше приблизит далекую географически, но такую близкую нам братскую Кубу. Несомненно, это придаст новый импульс нашим гуманитарным и деловым связям, а также будет способствовать восстановлению российского турпотока на хорошо знакомый нашим гражданам, гостеприимный Остров свободы», — цитирует Захарову ТАСС.