Агроном с 30-летним стажем устал смотреть, как люди удобряют огурцы — вот его рецепт

Агроном с 30-летним стажем Мария Агалакова заявила, что огородники часто неправильно удобряют огурцы. В итоге листья растений желтеют, а урожай получается скудным.

В июле, по ее словам, важно подкормить огурцы двумя способами. Первый: разводим три грамма борной кислоты в 10 литрах воды и даем постоять. Далее опрыскиваем листья. Это напитает корни полезными веществами.

Второй способ такой: один литр кефира смешиваем со стаканом древесной золы, добавляем 10 капель йода и натертый кусок хозяйственного мыла. Все ингредиенты растворяем в 10 л воды.

Полученным раствором опрыскиваем огурцы каждые четыре дня. Это защитит растения от болезней и вредителей, которые очень активны в июле.

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