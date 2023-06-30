Доллар и евро взлетели до небес: случился «волнообразный» набег на валюту

В пятницу, 30 июня, доллар на Московской бирже взлетел до 88 рублей, а евро — до 96 рублей. В последний раз такие котировки были в конце марта 2023 года.

Аналитики уверены, что пока цифры будут расти и дальше, и связано это с уходом иностранных компаний с рынка. Продавая активы, они требуют доллары и евро. Соответственно, у валютчиков все меньше остается на руках наличных денег, и это влияет на курс.

«Налоговые платежи уже реализованы. А помимо сделок по выходу из российских активов, наложился «волнообразный» набег на валюту со стороны населения», — заявил старший экономист «Инвестбанка Синара» Сергей Коныгин.

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