Синоптики просят приготовиться: что движется на Россию — в июле

Синоптики заявили, что в июле 2023 года не будет изнуряющей жары, о чем говорили ранее в Сети. Да, будет жарко, но все в пределах климатической нормы.

«В основном же ровная комфортная летняя погода, +25…+27 градусов», — заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Но есть важный нюанс. По словам Поздняковой, июль обычно — самый дождливый месяц года. Но в этом году нас будет ждать засуха, так как осадки основные выпали в конце июня.

Поэтому дачникам стоит приготовиться и не надеяться на дожди.

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