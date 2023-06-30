Где будем знакомиться вместо Tinder: другие популярные приложения

В пятницу, 30 июня, Tinder официально ушел из России. Но это вообще не страшно, так как в Сети много других популярных приложений, которые вообще не хуже.

Например, сервис Pure. Для женщин приложение бесплатное, а мужчинам придется заплатить либо 599 рублей за неделю, либо 1299 за месяц.

Там нужно будет заполнить анкету и указать свои сексуальные предпочтения. А дальше робот найдет подходящую для вас кандидатуру.

Популярен также чат-бот в Telegram «Дайвинчик». Он бесплатный для всех, но часто попадается реклама. Там так же вы заполняете анкету, и робот вам выдает каналы подходящих вам людей.

Если вам понравились чьи-то анкеты, то их можно лайкнуть, а также отправить сообщение или даже записать видео.

Twinby — а это приложение с искусственным интеллектом. Робот проводит по вашей анкете два психологических теста и определяет, какай на самом деле партнер вам нужен. Деньги за пользование платить не надо.

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