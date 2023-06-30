Объявлен курс доллара на осень-2023: исторические максимумы не за горами, готовимся

Экономические аналитики уверены, что наша валюта в ближайшие месяцы продолжит падать. И вряд ли ее спасут налоговые периоды, которые раньше влияли на котировки.

«Курс в 90 рублей за доллар и в 100 рублей за евро уже не за горами. И все это будет осенью», — заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, основной причиной обвала рубля являются не цены на нефть, а уход иностранных компаний с российского рынка. Продавая бизнес, предприятия требуют за свои активы доллары и евро.

В итоге в обменниках стало мало свободной валюты, что привело к повышению продажной ставки за доллар. И пока так и будет.

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