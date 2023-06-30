В жару! Как правильно поливать помидоры в июле — золотое правило

В июле обычно стоит жара, и многие не понимают, как правильно поливать помидоры, чтобы их листья перестали скрючиваться.

Во второй месяц лета томаты обязательно надо поливать, но делать это стоит либо ранним утром, либо вечером — после того, как солнце перестанет жарить. Иначе есть опасность сжечь листья растений.

Как только помидоры ваши зацвели - их надо поливать из расчета 1–1,5 литра под каждый куст.

Как только появились завязи — увеличиваем количество воды до 4–5 литров под куст.

И, кстати, существует золотое правило: холодной водой помидоры поливать нельзя, иначе из-за перепадов температур они могут погибнуть.

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