Помидоры в начале июля надо срочно подкормить: чтобы ведрами грести урожай, полейте питательной смесью — рецепт тут

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Мудрые дачники делают питательную смесь для полива трижды за сезон — в июне, июле и августе. Это может помочь собирать плоды до самой осени. А используют они препарат, продающийся в любом садовом магазине.

Нужно взять 20 г «Пекацида» и 15 г монофосфат калия, растворить в 10 литрах воды, поливать сразу. Кстати, поступить можно еще проще — высыпать средства сразу в бочку для полива.

По материалам сайта Belnovosti