Назван курс доллара на ближайшие дни — рванул ввысь, а что будет в июле: слабонервные, присядьте

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 30 июня, эти показатели будут актуальны ближайшие дни. Американская валюта пока пребывает в затяжном прыжке и держится на уровне 87,03 рубля, что на 1 рубль 41 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 24 копейки, до 95,1052 рубля.

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Валютчики уже во всю спорят о том, что будет с долларом в июле. Своим мнением на этот счет поделился финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Эксперт не исключает, что в июле курс доллара будет держаться на уровне 80–85 рубля, но только при условии отсутствия негативных факторов. Если такие появятся, можно ожидать движения к 90 руб., считает он. Впрочем, финансовый аналитик считает, что даже после возможного резкого взлета обязательно последует коррекция.

По материалам ТАСС, news.ru