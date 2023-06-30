Кусты малины прогнутся до земли от урожая — собирать устанете: вот чем полить ягоду в июле

Малина растет чуть ли не в каждом огороде, и многие дачники ее игнорируют — мол, плодоносит, и ладно. Однако, есть способы у мудрых садоводов, которые позволяют влиять на урожайность ягоды. Один из таких — проще простого: поливать со специальной подкормкой.

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Ягода вот-вот зардеется, и лучшее средство для полива в это время — вода с золой. 1 стакан этого порошка нужно насыпать в ведро с водой, дать настояться 72 часа и отфильтровать, затем развести 1:10. Кусты после такой подкормки будет гнуть к земле от обилия ягоды — только успевайте собирать.

По материалам сайта Belnovosti