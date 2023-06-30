Зачем опытные хозяйки жарят мыло на сковородке: ваша жизнь больше не будет прежней!

Многие хозяйки не только мудро, но и экономно относятся к ведению домашних дел. И часто обладают знаниями, способными уберечь семейный бюджет от дорогостоящих покупок. Обычно львиную долю трат занимает бытовая химия. Цены растут как на дрожжах, но не каждая дорогущая марка эффективна.

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Поэтому некоторые хозяйки жарят обычное хозяйственное мыло на сковородке. Оказывается, этот способ идеально подходит для быта.

Нужно натереть на терке кусок мыла в небольшом количестве, затем налить воду, чтобы едва прикрыть мыльную стружку, и поставить на средний огонь. Жарим 5–10 минут, пока мыло не растворится в воде. Пока она горячая, пройдитесь по ней губкой и сполосните — застарелый жир легко отойдет!

По материалам YouTube-канала Елены Матвеевой