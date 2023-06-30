Курс доллара удивит в июле: экономист раскрыл подробности

После невероятных колебаний курса доллара в июне многие россияне обеспокоены, что ждет рынок в июле. Ведь сезон отпусков в самом разгаре, а значит и поездки на заграничные курорты тоже. Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что во второй летний месяц «зеленый» может легко удивить и перестать расти.

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Эксперт прогнозирует, что доллар будет оставаться в пределах 82-88 рублей и не скакнет до трехзначных цифр. Евро – 90-97 рублей за единицу.