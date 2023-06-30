Если помидоры плохо растут: подкормка для богатого урожая – соседи обзавидуются, когда увидят ваши кусты

Лето близится к середине, и где-то дачники уже собирают первый урожай. Но кому-то повезло чуть меньше, и пока садовые культуры только набирают силу. Что делать с помидорами, которые плохо растут, многие садоводы не знают, и почему так происходит, тоже. Между тем, есть несколько причин.

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Это может быть недостаток влаги, питательных веществ в почве или ее высокая кислотность. Кроме того, слишком жаркая или холодная погода тоже напрямую влияет на рост томатов, и, конечно, болезни и вредители.

Как только плоды начали формироваться, для начала подкормите их. В этот важный период им нужно много калия, фосфора и микроэлементов. Лучше всего подойдет суперфосфат в пропорции 20 гр на 1 кв.м во время рыхления почвы или в виде жидкой подкормки. Также успешно применяют монофосфат калия – разводят 1 ч.л. на 10 л воды и расходуют этот объем на 1 кв.м посадок. Дополнительно идет сульфат калия - на 1 взрослое растение используют 1 литр раствора, состоящего из 20 гр порошка в 10 л воды.

По материалам сайта Ogorod