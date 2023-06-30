«Жизнь может поделиться на до и после»: эти знаки зодиака ждут крупные финансовые перемены в начале июля

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«У Козерогов перемены будут, но не в лучшую сторону. Примечательно, что эти перемены будут в финансовом плане. Это, скорее всего, большая угроза мошенничества. Жизнь может поделиться на до и после. Есть риск потерять большую сумму денег в начале июля. Также это может быть покупка или вложение средств, которые не стоит делать. Именно за счет этого будут нехорошие перемены.

У Водолеев будут перемены в профессиональной сфере. Они смогут отвоевать себе очень хорошую должностью, о которой мечтали, к которой стремились. Они долго к этому шли, прикладывали много усилий. В июле наступят те самые перемены, к которым они шли. У них все получится!

Также еще у Скорпионов в июле произойдет зарождение к переменам. Они только взбираются на этот трамплин перемен. А вот какие это будут перемены, зависит только от них. Нужно включать голову. У них может произойти или полный провал, или выигрыш. Скорее всего, у них произойдут перемены по здоровью. Им могут в июле предложить отдохнуть в санатории, или отправить в оздоровительную поездку. Если они согласятся, то со здоровьем все будет хорошо, а если решат дальше работать, то перемены со здоровьем будут в худшую сторону», – рассказала эксперт.