Муравьи испарятся и тлю с собой заберут: чем победить вредителей на даче

Появление тли на садовых растениях – настоящая беда для дачника. Эти насекомые способны уничтожить посадки, поскольку питаются соком и буквально «обескровливают» бедные растения. И те чахнут. Вместе с тлей часто соседствуют грибковые заболевания, и они тоже наносят урон огороду. А еще и муравьи, которые обожают выделяемую жизнедеятельностью тли медовую падь – сладкий раствор, привлекающий других насекомых.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так что избавляться дачникам с появлением тли приходится сразу от множества напастей. Можно использовать для победы над насекомыми дедовский способ с желтком и моющим средством. Это средство для полива, которое быстро и эффективно прогоняет вредителей.

Возьмите 2 сырых яичных желтка, 1 ст ложку лимонного сока и 1 ст. л любого средства для мытья. Это все тщательно перемешивается, обрабатывать нужно места скопления насекомых.

По материалам сайта Belnovosti