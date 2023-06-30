Что нужно сделать с огурцами в июле, чтобы продлить плодоношение: другие средства уже не помогут

Период плодоношения огурцов начался, и трудолюбивые дачники уже готовят банки для заготовок на зиму. Но в такой суете легко забывают главное – грунтовые и тепличные овощи по-прежнему нуждаются в их внимании и заботе. Поливать и пропалывать по-прежнему недостаточно, в противном случае 2-3 недели – и урожай иссякнет.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

После цветения огурцам требуется много воды. Как под корень, так и на листья следует выливать 8-12 литров на 1кв.м. Как только полив произведен, теплицу важно проветривать.

Не следует забывать и подкормках. Иначе урожая едва хватит на салатик, а о консервации можно забыть. В июле огурцы нуждаются уже не в азоте, а калии с фосфором. И за время плодоношения в грядку следует вносить удобрения 2-3 раза.

Как только полезли плоды, примените раствор нитрофоски - 1 ст.л разведите на 10 л воды. Вторая подкормка – это 0,5 л коровяка и 1 ст.л сульфата калия на 10 л воды. Третью подобную подкормку можно дать в августе.

По материалам сайта Ogorod