Копеечные средства от колорадского жука: вредитель сгинет и не появится больше

Появление колорадского жука на огороде – это всегда головная боль для любого дачника. Ведь вредитель способен нанести урон не только картофелю, но и баклажанам и помидорам. Да так, что те плодоносить перестанут, и урожая просто-напросто не будет.

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При появлении полосатых жуков люди бегут за химикатами, но извести обжор можно подручными средствами, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Это горчица и уксус. Надо растворить сухую горчицу в 10 литрах воды и добавить 100 мл 95-ного уксуса. Получившийся раствор использовать сразу – опрыскать ветки с колорадским жуком.

По материалам сайта Belnovosti