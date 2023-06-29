В эти дни случится что-то важное: назвали благоприятные даты в июле-2023 для каждого знака зодиака

Овны захотят устроить отпуск. Их силы будут на исходе. А 20 июля возможны трудности в связи с потерей доверия. Стоит насторожится, так как коллеги или друзья могут подвести.

У Тельцов 11 и 12 июля произойдет что-то в кругу знакомых. Возможно придется пересмотреть с кем-то прекратить общение. Но 27 июля, вероятно, случится какое-то радостное семейное событие.

1 июля Близнецам стоит ожидать важного сообщения, которое связано с финансами. 23 июля произойдет что-то очень неожиданное.

16 и 17 июля – самые удачные для Раков дни. Более того, все наладится не только в личной жизни, но и работе.

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Львы должны помнить, что интуицию нельзя игнорировать. Особенно 20 июля стоит прислушаться к внутреннему голосу, чтобы получить подсказки.

Астрологи просят Дев не совершайте импульсивных покупок в середине месяца, особенно 17 числа. И важным днем будет 27 июля, так как откроется новая страница в личной жизни.

У Весов 2 июля станет опасным для финансовых вложений. А вот 23 и 24 июля этот знак зодиака искупают во внимании.

Не лучшее время будет у Скорпионов. 21 июля их ожидают конфликты и недоразумения. Но не стоит переживать, так как 22 числа откроются карьерные перспективы. Самые удачные для вас дни – 26 и 27 июля.

А вот Стрелецы в начале месяца получат долгожданный доход. Средина июля пройдет в спорах и конфликтах. 28 и 29 июля – самые удачные дни.

Астрологи рекомендуют Козерогам в июле уделить внимание здоровью, питанию и физическими упражнениями.

Водолеям необходимо прислушаться к интуиции, когда придется принимать важные решения 7 июля. Также лучше несколько раз подумать перед тем, как высказать резкое мнение 23 июля. Лучше успокоиться и показать дипломатичность.

А у Рыб 7 июля – идеальный день для вечеринок, посиделок и встреч с друзьями. Творчество будет бурлить Самыми удачными будут 9 и 21 июля.